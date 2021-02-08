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ТЭК 08.02.2021 15:59

Нефть продолжает уверенно дорожать, цена Brent впервые с конца января 2020г достигла $60 за баррель

Цены на нефть эталонных марок, завершившие прошлую неделю на максимумах более чем за год, продолжают уверенно расти в понедельник.

При этом Brent впервые с 24 января 2020 года достигла $60 за баррель, свидетельствуют данные FactSet.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $60,13 за баррель, что на $0,79 (1,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $57,58 за баррель, что на $0,73 (1,28%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Ключевым двигателем роста рынка остается высокий спрос со стороны Китая, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране.

По данным на 5 февраля, в китайские порты направлялось 127 танкеров (максимальное число за полгода), перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти, сообщило агентство Bloomberg. В последний раз Китай осуществлял столь же крупные закупки нефти незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.

Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Барден заявил на прошлой неделе, что объемы продажи нефти Китаю "вернулись к существенному росту".

"Общая картина увеличения спроса на нефть при ограничении добычи говорит о наличии четкого потенциала для роста цен, - отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific в Сиднее Майкл МакКарти. - Дисциплина среди стран ОПЕК+ является ключевым фактором, поддерживающим подъем рынка".

Тем временем, представители нефтетрейдеров Vitol и Gunvor осторожны в своих прогнозах. Трейдеры "забегают вперед", оценивая перспективы рынка после массовой вакцинации, заявил в интервью Gulf Intelligence глава азиатских операций Vitol Майк Маллер в минувшее воскресенье.

Глава Gunvor Торбьерн Торнквист считает маловероятным продолжительный подъем стоимости нефти выше $60 за баррель, поскольку при таких ценах многие производители начнут наращивать добычу.

Поддержку рынку также оказало заявление президента США Джо Байдена, который в воскресенье сказал, что Вашингтон не намерен отменять санкции в отношении Ирана, пока Тегеран не прекратит обогащение урана.

Помимо этого, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Сенат США одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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