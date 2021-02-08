Драги приступает к заключительному раунду консультаций по формированию правительства Италии

Бывший глава ЕЦБ Марио Драги в понедельник приступает ко второму раунду консультаций с представителями политических сил Италии по вопросу формирования правительства.
По сообщению итальянского телевидения, консультации завершатся во вторник, когда у Драги запланированы встречи с представителями двух ведущих партий: правой "Лиги" и левого "Движения пяти звезд". В обеих этих партиях по итогам первого раунда консультаций дали положительную характеристику Драги и его планам.
Со своей стороны, подавший в отставку с поста премьера Джузеппе Конте заявил, что поддерживает Драги, однако работать в его правительстве не собирается.
Цель Драги - на этой неделе сформировать совет министров и привести его к присяге самое позднее - в пятницу. Для того, чтобы такое правительство могло работать, ему сначала нужно убедиться, что по ключевым вопросам оно сможет рассчитывать на поддержку большинства в парламенте.
Ранее в феврале президент Италии Серджо Маттарелла поручил Драги сформировать правительство страны. Драги предложение принял, однако предупредил, что оставляет за собой право пересмотреть это решение, если увидит, что не может сформировать стабильный совет министров.
Такой шаг Маттареллы вызван кризисом в правящей коалиции, который привёл к отставке премьера Италии Конте. В конце января Маттарелла попросил спикера Палаты депутатов парламента Роберто Фико провести консультации и определить, можно ли преодолеть разногласия в коалиции и сформировать такое правительство, которое сможет рассчитывать на поддержку стабильного большинства в парламенте. При этом рассматривался как вариант с Конте во главе совета министров, так и вариант, при котором премьером стал бы кто-то другой.
В итоге Фико доложил Маттарелле, что не смог найти вариант, при котором сохранилась бы правящая коалиция из левых партий и "Движения пяти звёзд".
Маттарелла в обращении к согражданам пояснил, что не считает правильным проводить сейчас досрочные выборы в парламент, так как в настоящее время Италия переживает очередную волну коронавируса, а также вызванные пандемией большие экономические трудности. Президент подчеркнул, что в Италии процесс предвыборной кампании и формирования коалиции после выборов обычно растягивается на месяцы. Поэтому глава государства в нынешней ситуации не хочет выборов и настаивает на немедленном формировании правительства для решения наиболее острых проблем Италии.
"Нам срочно требуется высококлассное правительство. Вскоре я поручу его сформировать. Этот процесс не будет иметь отношения к политике", - сказал Маттарелла. Именно для формирования такого "неполитического" совета министров президент и выбрал Драги: экономиста, а не политика.
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