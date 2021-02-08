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ТЭК 08.02.2021 16:52

Число нефтегазовых установок в мире в январе выросло 3-й месяц подряд - Baker Hughes

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в январе выросло по итогам третьего месяца подряд, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1183 установки против 1104 в декабре. При этом январский уровень на 890 меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

В США количество установок в первый месяц текущего года увеличилось на 30 относительно декабря и составило 369. В Канаде показатель вырос на 37, достигнув 137 буровых.

Количество установок за минувший месяц в Африке уменьшилось на 2 (до 51 буровых, самый низкий уровень с июня 2006 года), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 2 (до 162, что является минимумом с марта 2002 года), в Европе - на 3 (до 94, минимальный показатель с ноября 2018 года). При этом в Латинской Америке их число повысилось на 10 (до 119), на Ближнем Востоке - на 9 (до 251).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года компания включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2020 году упало до минимума с момента начала ведения расчетов и составило 1352. Снижение было отмечено по итогам второго года подряд.

Предыдущий рекордный минимум в 1457 буровых был установлен по итогам 1999 года. Исторический максимум был достигнут в 1981 году - 5624 установки.

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Тэги: МИР, НЕФТЕГАЗ, БУРЕНИЕ, УСТАНОВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]