Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0464 RUR   0.0228 GBR   2.3347 TRY   0.2407

Цена на нефть

05.02 $/bbl   WTI 56.85 0.62 Brent 59.34 0.50

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 08.02.2021 17:31

Агентство разминирования отбирает компанию по медицинскому страхованию и страхованию от НС

Агентство разминирования Азербайджана (ANAMA) отбирает страховую компанию по медицинскому страхованию сотрудников и страхованию от несчастных случаев, говорится в объявлении ANAMA.

Отбор проводится методом опроса предложений.

Предложения принимаются до 11 февраля 2021 года.

Президент Азербайджана 15 января 2021 года подписал указ о создании на базе ANAMA Агентства разминирования в качестве публичного юридического лица. Уставный фонд Агентства утвержден в размере 100 тыс. манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ANAMA, СТРАХОВЩИК, ОТБОР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]