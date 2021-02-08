Агентство разминирования отбирает компанию по медицинскому страхованию и страхованию от НС

Агентство разминирования Азербайджана (ANAMA) отбирает страховую компанию по медицинскому страхованию сотрудников и страхованию от несчастных случаев, говорится в объявлении ANAMA.

Отбор проводится методом опроса предложений.

Предложения принимаются до 11 февраля 2021 года.

Президент Азербайджана 15 января 2021 года подписал указ о создании на базе ANAMA Агентства разминирования в качестве публичного юридического лица. Уставный фонд Агентства утвержден в размере 100 тыс. манатов.

А.Мамедов