Агентство разминирования отбирает компанию по медицинскому страхованию и страхованию от НС

Агентство разминирования Азербайджана (ANAMA) отбирает страховую компанию по медицинскому страхованию сотрудников и страхованию от несчастных случаев, говорится в объявлении ANAMA.
Отбор проводится методом опроса предложений.
Предложения принимаются до 11 февраля 2021 года.
Президент Азербайджана 15 января 2021 года подписал указ о создании на базе ANAMA Агентства разминирования в качестве публичного юридического лица. Уставный фонд Агентства утвержден в размере 100 тыс. манатов.
А.Мамедов
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