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Tesla вложила $1,5 млрд в биткойны, планирует принимать платежи в криптовалюте

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. инвестировал $1,5 млрд в биткойны, сообщило агентство Bloomberg.

Компания, как ожидается, начнет принимать криптовалюту в качестве способа платежа, отмечается в сообщении.

Курс биткойна подскочил до рекордного максимума выше $43000 на фоне новостей. К 17:21 биткойн торговался на отметке $42794, дорожая на 10,84%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, TESLA, КРИПТОВАЛЮТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]