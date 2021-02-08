Tesla вложила $1,5 млрд в биткойны, планирует принимать платежи в криптовалюте

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. инвестировал $1,5 млрд в биткойны, сообщило агентство Bloomberg.
Компания, как ожидается, начнет принимать криптовалюту в качестве способа платежа, отмечается в сообщении.
Курс биткойна подскочил до рекордного максимума выше $43000 на фоне новостей. К 17:21 биткойн торговался на отметке $42794, дорожая на 10,84%.
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