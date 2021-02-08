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Дальнее зарубежье 08.02.2021 21:34

США планируют осуществить в Атлантике пуск баллистической ракеты со стратегической подлодки

Соединенные Штаты готовятся осуществить в период с 9 по 14 февраля в Атлантике испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты со стратегической подводной лодки атомного ракетного базирования (ПЛАРБ), следует из американского навигационного предупреждения для мореплавателей NAVAREA.

В связи с ракетным пуском закрывается ряд районов в Атлантическом океане, в том числе в районе пуска вблизи Флориды, в зонах падения трех ступеней ракеты, а также к западу от Анголы вблизи британского острова Вознесения, где невооруженная головная часть должна поразить цель.

По данным представителей Федерации американских ученых, будет протестирована ракета Trident II D5 ("Трайдент-2"), модернизированная по программе продления сроков эксплуатации LEP и оснащенная новой более точной системой наведения Mk6. Она будет запущена с американской ПЛАРБ класса Ohio ("Огайо").

Планируемая дальность полета, судя по району падения головной части, должна составить 8,4 тыс. км.

Трёхступенчатая баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) Trident II D5, которой оснащены стратегические подводные ракетоносцы ВМС США, имеет максимальную дальность более 12 тыс. км и разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения, оснащёнными термоядерными зарядами W88 и W76-1 с мощностью 455 и 90 килотонн соответственно, а также боеголовками малой мощности W76-2 до 8 килотонн.

В настоящее время ВМС США располагают 14 стратегическими подлодками класса Ohio, каждая из которых способна нести 20 баллистических ракет Trident II D5. Восемь подлодок размещены на Тихом океане и шесть - на Атлантике. На Тихом океане они сведены в 9-ю группу подводных лодок, базирующуюся в Китсап-Бангор (штат Вашингтон), на Атлантике - это 10-я группа подлодок, базирующаяся в Кингс-Бэй (штата Джорджия).

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Тэги: США, ПОДЛОДКА, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]