Конкурс Илона Маска на лучшую технологию улавливания углерода с призовым фондом в $100 млн пройдет в 2021-25гг

Конкурс на изобретение лучшей технологии улавливания углерода, в призовой фонд которого Илон Макс обещал выделить $100 млн, будет запущен в День Земли 22 апреля 2021 года и продлится четыре года, сообщила некоммерческая организация XPRIZE Foundation, которая занимается организацией соревнования.

Маск сообщил о намерении выделить приз в $100 млн за создание лучшей технологии улавливания углерода из атмосферы в январе на своей странице в Twitter.

Призовой фонд будет распределен поэтапно, отмечается в сообщении XPRIZE. В августе 2022 года 15 лучших команд получат по $1 млн, а 25 студенческих команд - по $200 тыс. Эти средства должны позволить участникам создать полномасштабные демонстрационные модели.

Оставшиеся $80 млн будут распределены между тремя победителями. При этом за первое место полагается приз в размере $50 млн, за второе и третье - $20 млн и $10 млн соответственно.

"Мы хотим действительно существенного влияния. Отрицательные выбросы углерода, а не нейтральность", - отметил глава Tesla Inc. (SPB:TSLA)

Он добавил, что "это не теоретическое соревнование". "Мы хотим, чтобы команды создали реальные системы, которые приведут к ощутимому влиянию и масштабы которых будут измеряться гигатоннами", - подчеркнул Маск.

В конкурсе могут принять участие изобретатели со всего мира. Для победы необходимо создать технологию, которая позволит улавливать из атмосферы одну тонну углекислого газа в день. Победившая команда также должна будет продемонстрировать, что ее технология может быть модернизирована, чтобы в будущем улавливать миллиарды тонн углерода в год.

В XPRIZE отметили, что целью конкурса является создание технологии, которая сможет к 2050 году улавливать 10 млрд тонн углекислого газа в год.

"Чтобы достичь этой мощности, нам понадобятся сотни разных компаний и проектов, включая разные способы улавливания", - сказал CNBC исполнительный директор по наградам в области климата, энергетики и окружающей среды XPRIZE Марций Экставур.

Помимо этого, изобретатели должны будут продемонстрировать решение для долгосрочного хранения углекислого газа - как минимум в течение 100 лет.

Основным критерием при определении победителя является цена на тонну углекислого газа, учитывающая все возможные факторы, включая влияние на окружающую среду.

Как отмечает CNBC, технологии позволяют напрямую улавливать углерод из воздуха либо предотвращать его выбросы заводами и электростанциями. Конкурс XPRIZE касается именно прямого улавливания углекислого газа из атмосферы.

"Это позволит нам устранить выбросы, которые мы уже осуществили, по всему миру, и, в особенности, выбросы, которые были осуществлены десятилетия назад и накопились в воздухе и океанах", - сказал Экставур.

Он отметил, что это позволит достичь "нетто-отрицательных выбросов" углекислого газа. Экставур также подчеркнул, что технологии улавливания углерода не являются главным решением проблем климата и не должны отвлекать внимание от сокращения выбросов за счет перехода к низкоуглеродным источникам энергии, транспорту, сельскому хозяйству и экономике в целом.