Автомобиль с тремя жителями Физули подорвался на противотанковой мине в Джебраильском районе – Генпрокуратура

Автомобиль с тремя гражданами Азербайджана в воскресенье подорвался на противотанковой мине в Джебраильском районе, сообщает Генпрокуратура.
«Трое жителей Физулинского района Мехман Гулиев, Ильгар Ахмедов и Мустагим Алескеров находились в Джебраильском районе в тот момент, когда автомобиль ВАЗ 2106 с регистрационным номером 99-NH-623, принадлежащий Ахмедову, подорвался на противотанковой мине. По данному факту прокуратура Джебраильского района начала расследование», - говорится в информации.
По данным Генпрокуратуры, в ходе осмотра места происшествия были обнаружены труп Гулиева и фрагменты тел других пассажиров. Для определения принадлежности этих фрагментов Мамедову и Алескерову назначена судебно-медицинская генетическая экспертиза.
«По данному факту прокуратура Джебраильского района возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 120.2.4 (убийство человека с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и другим статьям», - отмечается в информации.
Интенсивные следственные действия по уголовному делу продолжаются.
Н.Аббасова
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