Нефть продолжает уверенно дорожать, цена Brent впервые с конца января 2020г достигла $60 за баррель

Цены на нефть эталонных марок активно повышаются в ходе торгов в понедельник после роста до максимумов более чем за год на прошлой неделе.
При этом Brent впервые с 24 января 2020 года достигла $60 за баррель, свидетельствуют данные FactSet.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 в понедельник составляет $60,16 за баррель, что на $0,82 (1,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $57,74 за баррель, что на $0,89 (1,57%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.
Эксперты банка Julius Baer полагают, что в ближайшее время рост нефтяных котировок продолжится.
"Все индикаторы уверенно указывают на то, что спрос действительно высок. Рынок быстро разберется с излишками, накопившимися за время кризиса, и нас ожидает некоторый дефицит предложения", - говорит аналитик Julius Baer Норберт Рюкер.
В то же время он отмечает, что в долгосрочной перспективе цены на нефть вряд ли смогут продолжить демонстрировать устойчивое повышение.
"Учитывая сложившуюся положительную конъюнктуру, мы поднимаем наш краткосрочный прогноз по ценам на нефть до $65 за баррель. К середине года скачок может ненадолго достичь $70. В более долгосрочной перспективе, однако, мы не думаем, что цены смогут закрепиться на этом уровне, учитывая, что динамика спроса во многом циклична, а искусственно сдерживаемые запасы скоро вернутся на рынок.
Ключевым двигателем роста рынка остается высокий спрос со стороны Китая, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране.
По данным на 5 февраля, в китайские порты направлялось 127 танкеров (максимальное число за полгода), перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти, сообщило агентство Bloomberg. В последний раз Китай осуществлял столь же крупные закупки нефти незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.
Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Барден заявил на прошлой неделе, что объемы продажи нефти Китаю "вернулись к существенному росту".
Тем временем, представители нефтетрейдеров Vitol и Gunvor осторожны в своих прогнозах. Трейдеры "забегают вперед", оценивая перспективы рынка после массовой вакцинации, заявил в интервью Gulf Intelligence глава азиатских операций Vitol Майк Маллер в минувшее воскресенье.
Глава Gunvor Торбьерн Торнквист считает маловероятным продолжительный подъем стоимости нефти выше $60 за баррель, поскольку при таких ценах многие производители начнут наращивать добычу.
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