Лавров не исключает содействия спецслужб Германии подготовке фильма Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил вероятность того, что подготовка фильма российского оппозиционера Алексея Навального о "дворце в Геленджике" велась в сотрудничестве с германскими спецслужбами.
Отвечая на вопрос СМИ о том, что он думает об этом фильме, Лавров отметил, что в фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и демонстрирует зрителям материалы из папки, "которую он презентует как "личное дело Путина".
"Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ - скорее всего с их спецслужбами", - сказал Лавров. Его ответы опубликованы на сайте МИД РФ в понедельник.
"Одно это говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве. Но конкретный вопрос, на который мы хотели бы получить ответ, заключается в следующем: если в Германии так пекутся о праве Навального распоряжаться своими персональными данными, то каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия?" - задался вопросом министр.
Он добавил: "Мы обратились за разъяснениями на сей счет к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах "не было ничего секретного". "Комментарии излишни", - сказал министр.
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