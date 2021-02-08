Хаменеи в послании Путину указал на стратегическое значение отношений Ирана и РФ - спикер иранского парламента

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании к президенту России Владимиру Путину подчеркнул стратегический характер отношений Тегерана и Москвы, заявил в понедельник председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Важной частью этого визита (в Москву - ИФ) было передать сообщение лидера Исламской Революции российскому президенту Владимиру Путину, в котором подчеркивается стратегический и сильный характер отношений между Тегераном и Москвой", - цитирует иранский телеканал "Пресс-ТВ" слова Галибафа журналистам в Москве.

Галибаф подчеркнул, что у Ирана и России совпадают точки зрения по ряду вопросов, в частности, по региональной тематике и необходимости добиваться мира в регионе.

"Тегеран и Москва имеет общие позиции по вопросам региональной и глобальной безопасности, а также по борьбе с жестокими санкциями, введенными Западом против двух стран", - сказал Галибаф.

Галибаф в понедельник встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Стороны также обсудили подготовку заседания Комиссии высокого уровня парламентов России и Ирана, которая может состояться в середине года в Иране с участием представителей бизнеса и исполнительной власти. Володин отметил необходимость скорейшего восстановления торговых связей после пандемии и выступил против санкций, торговых войн и двойных стандартов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Галибаф во вторник встретится в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.