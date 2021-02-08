Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0464 RUR   0.0228 GBR   2.3347 TRY   0.2407

Цена на нефть

05.02 $/bbl   WTI 56.85 0.62 Brent 59.34 0.50

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.02.2021 20:21

МИД РФ считает онлайн-встречу представителей Запада с российскими оппозиционерами проявлением "незаконного наступления на Россию"

Организация на площадке постпредства Польши в ЕС онлайн-конференции с участием российских оппозиционеров является агрессивным и неправовым наступлением на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Брюсселе постпредство Польши при ЕС провело онлайн-встречу с представителями так называемой российской оппозиции", - сказала она в понедельник в программе "60 минут" на канале Россия-1.

Она напомнила, что во встрече принял участие также и член ФБК (включен в реестр иностранных агентов - ИФ) Владимир Ашурков. "Это тот самый человек, который был запечатлен на кадрах с британскими спецслужбами. Обсуждал вопрос о финансировании ряда проектов, один из которых был нацелен на дискредитацию российской банковской системы", - отметила Захарова.

"Вот, пожалуйста, что наши западные так называемые партнеры вытворяют... Продолжают абсолютно незаконное, неправовое и агрессивное наступление на нас. Но это череда их саморазоблачения. Все налицо", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКСПРЕСС, РОССИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ЗАПАД, МИД


Похожие новости


Эрдоган и Путин обсудили армяно-азербайджанский кризис и Ливию Российские военные посетят Турцию для переговоров по патрулированию севера Сирии - Чавушоглу Трамп намерен назначить замгоссекретаря Салливана послом США в РФ - Bloomberg Россия гарантировала, что турецкие наблюдательные посты в Идлибе не подвергнутся атакам сирийской армии - Чавушоглу Европейский проект без новых отношений с Россией невозможен - Макрон В Турции сообщают о начале поставок С-400 из РФ - Bloomberg

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]