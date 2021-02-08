Организация на площадке постпредства Польши в ЕС онлайн-конференции с участием российских оппозиционеров является агрессивным и неправовым наступлением на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Брюсселе постпредство Польши при ЕС провело онлайн-встречу с представителями так называемой российской оппозиции", - сказала она в понедельник в программе "60 минут" на канале Россия-1.
Она напомнила, что во встрече принял участие также и член ФБК (включен в реестр иностранных агентов - ИФ) Владимир Ашурков. "Это тот самый человек, который был запечатлен на кадрах с британскими спецслужбами. Обсуждал вопрос о финансировании ряда проектов, один из которых был нацелен на дискредитацию российской банковской системы", - отметила Захарова.
"Вот, пожалуйста, что наши западные так называемые партнеры вытворяют... Продолжают абсолютно незаконное, неправовое и агрессивное наступление на нас. Но это череда их саморазоблачения. Все налицо", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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