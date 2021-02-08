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Дальнее зарубежье 08.02.2021 21:20

Лавров подтверждает готовность Москвы сотрудничать с переходными властями Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России взаимодействовать с переходной администрацией Ливии для преодоления кризиса в этой стране.

По сообщению МИД РФ, Лавров 8 февраля провел телефонные разговоры с недавно избранными в рамках Форума ливийского политического диалога под эгидой ООН председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи и главой переходного правительства этой страны Абдельхамидом Дбейбой.

"С.В.Лавров подтвердил готовность России к конструктивному взаимодействию с переходной администрацией Ливии в целях скорейшего преодоления затянувшегося кризиса в этой стране, а также акцентировал настрой на укрепление сотрудничества в интересах дальнейшего развития традиционно дружеских российско-ливийских отношений", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем отмечается, что Менфи и Дбейба "подчеркнули высокую оценку позиции России на всём протяжении кризиса в их стране, отметили конструктивную и инициативную роль Москвы в продвижении процесса урегулирования на принципах вовлечения представителей всех исторических регионов и политических сил Ливии".

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Тэги: РОССИЯ, ЛИВИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]