В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 44 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 231,198 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 132 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 3 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 161.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 225,348 тыс. человек (+102сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 689 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 3,567 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 456,65 тыс. тестов на COVID-19.



Н.Аббасова