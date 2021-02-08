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Финансы 08.02.2021 22:03

Биткойн достиг нового рекорда, превысив отметку $44 000

Биткойн в ходе торгов в понедельник подорожал до очередного рекорда - $44 000.

Стимулом для роста стало сообщение американского производителя электромобилей Tesla Inc. о том, что он инвестировал $1,5 млрд в биткойны. Компания заявила также, что намерена начать принимать криптовалюту в качестве способа оплаты своих машин и другой продукции в ближайшем будущем.

Курс криптовалюты на 20:53 МСК составлял $43 215, что на 11,9% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов, по данным CoinDesk.

Котировки мартовских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME взлетели на 14,9% - до $43 675.

Другие популярные криптовалюты также дорожают: эфир (Ethereum) - на 6,8%, биткойн-кэш (Bitcoin Cash) - на 6,7%, лайткойн (Litecoin) - на 7,9%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КРИПТОВАЛЮТЫ, КУРС, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]