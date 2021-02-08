Биткойн достиг нового рекорда, превысив отметку $44 000

Биткойн в ходе торгов в понедельник подорожал до очередного рекорда - $44 000.
Стимулом для роста стало сообщение американского производителя электромобилей Tesla Inc. о том, что он инвестировал $1,5 млрд в биткойны. Компания заявила также, что намерена начать принимать криптовалюту в качестве способа оплаты своих машин и другой продукции в ближайшем будущем.
Курс криптовалюты на 20:53 МСК составлял $43 215, что на 11,9% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов, по данным CoinDesk.
Котировки мартовских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME взлетели на 14,9% - до $43 675.
Другие популярные криптовалюты также дорожают: эфир (Ethereum) - на 6,8%, биткойн-кэш (Bitcoin Cash) - на 6,7%, лайткойн (Litecoin) - на 7,9%.
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