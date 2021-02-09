Сенат одобрил кандидатуру Кэтлин Хикс на пост замминистра обороны США

Кэтлин Хикс единогласно утверждена Сенатом США на пост заместителя главы Пентагона.

Сенат утвердил Хикс на голосовании в понедельник вечером. После приведения к присяге она станет первой женщиной-заместителем министра обороны, утвержденной Сенатом.

Во время слушаний по утверждению Хикс заявила, что поддерживает ядерную модернизацию. Хикс также оставила возможность сокращения оборонного бюджета. Она отметила, что хотя страна "может позволить себе ту оборону, которая ей необходима", по ее мнению, есть способы урезать бюджет, не жертвуя национальной безопасностью.