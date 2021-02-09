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Дальнее зарубежье 09.02.2021 09:27

Сенат одобрил кандидатуру Кэтлин Хикс на пост замминистра обороны США

Кэтлин Хикс единогласно утверждена Сенатом США на пост заместителя главы Пентагона.

Сенат утвердил Хикс на голосовании в понедельник вечером. После приведения к присяге она станет первой женщиной-заместителем министра обороны, утвержденной Сенатом.

Во время слушаний по утверждению Хикс заявила, что поддерживает ядерную модернизацию. Хикс также оставила возможность сокращения оборонного бюджета. Она отметила, что хотя страна "может позволить себе ту оборону, которая ей необходима", по ее мнению, есть способы урезать бюджет, не жертвуя национальной безопасностью.

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Тэги: США, ХИКС, УТВЕРЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]