Сенат одобрил кандидатуру Кэтлин Хикс на пост замминистра обороны США

Кэтлин Хикс единогласно утверждена Сенатом США на пост заместителя главы Пентагона.
Сенат утвердил Хикс на голосовании в понедельник вечером. После приведения к присяге она станет первой женщиной-заместителем министра обороны, утвержденной Сенатом.
Во время слушаний по утверждению Хикс заявила, что поддерживает ядерную модернизацию. Хикс также оставила возможность сокращения оборонного бюджета. Она отметила, что хотя страна "может позволить себе ту оборону, которая ей необходима", по ее мнению, есть способы урезать бюджет, не жертвуя национальной безопасностью.
Байрамов и Рикер обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
Глава МИД Армении обсудил с замгоссекретаря США обстановку в Карабахе
Около 80 военнослужащих ВВС Азербайджана прошли в Турции курсы по управлению беспилотниками Bayraktar
Азербайджанская нефть Azeri Light превысила $61 за баррель
Нефтяные цены растут на фоне снижения опасений по поводу пандемии, Brent - $61,05 за баррель
Число заражений COVID-19 в мире превысило 106,4 млн, число жертв - 2,3 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19
Автомобиль с тремя жителями Физули подорвался на противотанковой мине в Джебраильском районе – Генпрокуратура
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению авиабилетов и бронированию отелей
Nar оперативно отвечал на запросы абонентов в период действия карантинного режима
При поддержке NEQSOL Holding реконструированы дороги в поселке Бина Хазарского района
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств