Дефицит с вакцинами от коронавируса в Европе привел к тому, что Германия заинтересовалась российским препаратом "Спутник V", считает британский журнал The Spectator.

"После катастрофы с распространением вакцин в Евросоюзе немецкие законодатели теперь внимательнее присматриваются к российскому "Спутнику V". В случае одобрения регулирующими органами ЕС, "Спутник" V может быть четвертой доступной вакциной в ЕС после BioNTech-Pfizer, Moderna и AstraZeneca", - пишет издание.

Оно отмечает, что запуск BioNTech-Pfizer и Moderna "был затруднен из-за задержек с поставками и политических ошибок". Кроме того, европейские регуляторы настороженно относятся к вакцине AstraZeneca после того, как недавние испытания показали, что она недостаточно эффективна против легких форм южноафриканского штамма.

Журнал отмечает, что министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил на прошлой неделе о переговорах с Москвой о возможности производства российского препарата в Германии. Через день стало известно, что российские разработчики обратилис