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Дальнее зарубежье 09.02.2021 09:40

Интерес Германии к российскому "Спутнику V" вызван дефицитом вакцин от COVID-19 в Европе - британский журнал

Дефицит с вакцинами от коронавируса в Европе привел к тому, что Германия заинтересовалась российским препаратом "Спутник V", считает британский журнал The Spectator.

"После катастрофы с распространением вакцин в Евросоюзе немецкие законодатели теперь внимательнее присматриваются к российскому "Спутнику V". В случае одобрения регулирующими органами ЕС, "Спутник" V может быть четвертой доступной вакциной в ЕС после BioNTech-Pfizer, Moderna и AstraZeneca", - пишет издание.

Оно отмечает, что запуск BioNTech-Pfizer и Moderna "был затруднен из-за задержек с поставками и политических ошибок". Кроме того, европейские регуляторы настороженно относятся к вакцине AstraZeneca после того, как недавние испытания показали, что она недостаточно эффективна против легких форм южноафриканского штамма.

Журнал отмечает, что министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил на прошлой неделе о переговорах с Москвой о возможности производства российского препарата в Германии. Через день стало известно, что российские разработчики обратилис

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]