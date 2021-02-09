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Дальнее зарубежье 09.02.2021 10:08

Власти Джорджии начали расследование в отношении Трампа из-за его попыток повлиять на результаты выборов в штате

Власти штата Джорджия расследуют усилия бывшего президента США Дональда Трампа по отмене результатов выборов в штате, которые включали телефонный звонок госсекретарю штата Брэду Раффенспергеру в начале января.

"Офис госсекретаря расследует полученные жалобы. Расследование носит ознакомительный и административный характер. Любые дальнейшие юридические усилия будут оставлены на усмотрение Генерального прокурора", - цитирует The Hill представителя Раффенспергера Уолтера Джонса.

Предполагается, что расследование частично сосредоточится на телефонном звонке 2 января, в котором Трамп давил на Раффенсбергера, чтобы тот "нашел" голоса, необходимые для отмены его проигрыша на выборах в Джорджии.

Джорджия была одним из нескольких штатов, где адвокаты Трампа безуспешно подавали иски, чтобы оспорить результаты. Трамп в течение нескольких месяцев после выборов ложно утверждал, что он победил в Джорджии, несмотря на многочисленные пересчеты, показывающие, что Джо Байден выиграл штат с небольшим отрывом.

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Тэги: США, ДЖОРДЖИЯ, ТРАМП, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]