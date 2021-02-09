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Дальнее зарубежье 09.02.2021 10:35

Мексика столкнулась с острой нехваткой вакцин от COVID-19 - президент Лопес Обрадор

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что работает над увеличением поставок вакцины от COVID-19.

"Работаем каждый день с позитивным настроем... Стараемся решить проблемы, преодолеть все препятствия", - сказал он журналистам на своей первой пресс-конференции после того, как у него тест на коронавирус показал положительный результат.

Президент добавил, что "нет ничего лучше вакцины".

Мексиканское правительство подвергается растущей критике за то, что его программа вакцинации от коронавируса осуществляется слишком медленно и сталкивается с массой проблем.

Мексика договорилась о поставках нескольких вакцин, но препараты поступают медленно на фоне глобальной борьбы за вакцины. С момента первой поставки вакцин Pfizer в конце декабря в стране было вакцинирован всего 637 тыс. 681 человек, или 0,51% от 126-миллионного населения.

Компания Pfizer отправила в Мексику 766,35 тыс. доз, после чего приостановила поставки. На сегодня в стране применяется только эта вакцина.

Лопес Обрадор заявил, что поставки вакцины Pfizer возобновятся к 18 февраля. По его словам, еще около 1 млн доз вакцины AstraZeneca, произведенных в Индии, скорее всего, прибудут к концу текущей недели.

Кроме того, Мексика ожидает, что уже в феврале туда начнет поступать российская вакцина "Спутник V".

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Тэги: МЕКСИКА, ВАКЦИНАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]