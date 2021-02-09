В Нидерландах комендантский час продлен до весны, чтобы сдержать пандемию COVID-19

Правительство Нидерландов продлевает до 2 марта общенациональный ночной комендантский час, введенный для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на нидерландский Минюст.
По словам главы министерства Ферда Грапперхауса, группа медицинских экспертов "строго предупредила (правительство) о еще более высоком росте темпов распространения более заразного британского варианта (COVID-19) и рекомендовала оставить комендантский час в силе".
Грапперхаус отметил, что, по данным медгруппы, ситуация c количеством заражений коронавирусом и госпитализациями обстоит хуже, чем ожидалось.
СМИ напоминают, что в стране действует первый со Второй мировой войны комендантский час. Его введение 23 января вызвало со стороны противников локдауна волну протестов, которые сопровождались столкновениями с полицией.
В стране с начала пандемии COVID-19 выявили более 1 млн заражений, свыше 14 тыс. инфицированных скончались.
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