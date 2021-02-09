Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0464 RUR   0.0228 GBR   2.3347 TRY   0.2407

Цена на нефть

08.02 $/bbl   WTI 57.97 1.12 Brent 60.56 1.22

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.02.2021 11:01

Минск намерен требовать у Латвии выдачи экс-претендента на пост президента Цепкало

Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию из Латвии экс-претендента на пост президента страны Валерия Цепкало, сообщил телеканал "Беларусь 1" в понедельник.

"СК направил документы в Генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. Фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В Следственном комитете добавили, что ранее Генпрокуратура обратилась Минюст Польши с просьбой о заключении под стражу и выдаче основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NЕХТА Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности.

14 июля прошлого года Центризбирком не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, объяснив решение нехваткой достоверных подписей избирателей за его выдвижение. Цепкало обжаловал отказ в регистрации в Верховном суде, но тот отклонил жалобу. Позже он уехал за пределы страны из-за опасения быть задержанным. В середине августа стало известно, что в отношении Цепкало в Белоруссии возбуждено уголовное дело о получении взятки, он объявлен в розыск в Белоруссии и России.

В ноябре 2020 года Комитет госбезопасности Белоруссии внес основателей телеграм-канала NЕХТА Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Им инкриминированы преступления по ряду статей УК, в том числе организация массовых беспорядков, умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

Генпрокуратура республики, располагая информацией о том, что Путило и Протасевич находятся в Варшаве, обратилась Минюст Польши с просьбой о заключении их под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, ЛАТВИЯ


Похожие новости


Соратники белорусской оппозиционерки Колесниковой сообщают о ее допросе в СИЗО Лавров нашел неконструктивной программу Тихановской В ЕС недовольны переводом белорусского оппозиционера Статкевича из колонии в тюрьму

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]