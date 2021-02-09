«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви

«Фарисейство — именно так точнее всего можно охарактеризовать статью под претенциозным заголовком «Глава русской общины Карабаха описала жизнь после войны». Ни для кого не секрет, что такие встречи и такие статьи чаще всего организуются «местными властями» для продвижения собственных целей и «установок», пишет политолог Фуад Ахундов в своей статье , опубликованной в российском издании «Московский комсомолец».

Далее Ахундов пишет, что вот и собеседница журналистки «МК» Галина Сомова, которая отрекомендовалась как «глава Русской общины Нагорного Карабаха», озвучивает именно то, что приятно было бы услышать и прочитать, да еще в уважаемом московском издании, и при этом не очень заботится, насколько ее слова сходятся, а точнее сказать, расходятся с действительностью.

Г. Сомова сетует: православной церкви у местных русских нет. И добавляет: «К слову, у нас должна была здесь появиться и своя русская церковь, но наши мечты пока не сбылись. В 2010 году был даже заложен и освящен крест на месте предполагаемой постройки церкви». А пока остается надеяться только на отца Бориса, священника российского миротворческого контингента.

Поясним. Напомним: только накануне в Карабахе, в городе Ходжавенд (армянское название — Мартуни) был открыт памятник нацисту, гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде. Это тот самый Нжде, который помогал гитлеровцам «реализовывать» награбленные у жертв Холокоста ценности, главным образом золото. За свою службу фюреру он получил по приговору советского суда 25 лет лагерей. Теперь этому субъекту ставят памятники. Как бы не за службу Гитлеру — «всего лишь» за этнические чистки азербайджанцев. И эту политику сегодняшняя Армения в точности повторяет.

Неприятно констатировать, но несколько лет назад с участием российских «звезд» был снят даже конфетно-сусальный биографический фильм о Нжде. Где нет, конечно, ни слова о его службе Гитлеру, но зато присутствует показательный эпизод. Нжде докладывают, сколько в Зангезуре осталось «турецких сел», после чего он провозглашает: «Мы освободим эти села!» Только вот «освобождать» собрался от мирного коренного населения. А затем в современной Армении захватывают окружающие Нагорный Карабах районы Азербайджана, где заметного армянского населения не было вообще, а затем называют эти земли «освобожденными территориями». Радует, что теперь уже в самой Армении политологи спрашивают: это от кого же мы их освободили?

Можно подумать, что эти села захвачены супостатом, а вот Нжде, герой-избавитель, стремится их освободить, но нет — на самом деле речь идет о мирных азербайджанских селах, вся «вина» жителей которых лишь в том, что они не родились армянами, а на их земле Нжде вознамерился создать свою «Горную Армению». Памятник этому военному преступнику уже красуется в центре Еревана. Была попытка установить памятную табличку и в России, но российские власти не позволили этого сделать. Так вот, на сей дурно пахнущий «монумент» средства нашлись, а на православный храм — нет. Нашлись деньги и на здание «карабахского парламента» в Шуше. Не нашлись только на православный храм.

Напомним и о другом. До армянской оккупации православные храмы в Нагорном Карабахе были. Но вот как с ними обошлись во время армянской оккупации — вопрос интересный.

В городе Шуша, исторической столице Карабаха, еще в XIX веке был построен русский православный храм Святого Иоанна Крестителя. Эта церковь благополучно просуществовала все годы, пока в Шуше жили коренные жители этого города — азербайджанцы: и во времена Российской Империи, и в независимой Азербайджанской Демократической республике, и в советском Азербайджане, и в 1991-1992 годах, после провозглашения независимости Азербайджана вплоть до оккупации города Шуша.

И как с ней поступили армянские новоявленные «хозяева»? Православный купол снесли, церковь переделали на армянский лад и объявили армянской. Но об этом в интервью Сомовой — ни слова. Она рассуждает исключительно о том, как ее тревожит сохранность русского кладбища в Шуше и Гадруте.

Спешим заверить госпожу Сомову: Азербайджан — цивилизованная страна. «Воевать» с историческими памятниками и тем более могилами на кладбище мы не намерены. Что же до инцидента с армянскими могилами, то напомним в который уже раз: Генпрокуратура Азербайджана по этому поводу ведет расследование, военнослужащие, запечатленные на этих кадрах, арестованы. И интересно узнать: есть ли хоть один подобный прецедент в Армении? Понес ли кто-либо из граждан Армении наказание за военные преступления, за разрушенные и разграбленные музеи, за мечети, превращенные в прямом смысле слова в свинарники?

А вот по поводу Гадрута и его окрестностей надо бы сказать особо. Здесь, точнее, не в самом Гадруте, а неподалеку, в селе Куропаткино, имелась русская православная Церковь Преображения Господня. И вот как она выглядит сейчас. Нет, это не следы войны — армянские оккупанты ее просто и банально разрушили.

И еще оставили на стенах недвусмысленное граффити. Вместе с армянской оккупацией в Карабах шел малоприятный «экспорт» политтехнологий. Тех самых, о которых весьма откровенно высказался ереванский «Спутник»: «Когда в начале девяностых со стены дома номер 38 по улице Исаакяна сорвали табличку "Музей русского искусства", где в числе прочего находились картины, подаренные Еревану московским профессором Арамом Абрамяном, к хамству отнеслись как к детской шалости. Когда молодчики, штурмовавшие казармы милицейского полка в Ереване, скандировали: "Наша борьба направлена против российского колониализма, российские телеканалы необходимо закрыть, российских пограничников немедленно снять с боевого дежурства, а военную базу в Гюмри убрать", - казалось, пошумят и успокоятся». А еще — «экспорт» культа гитлеровского пособника Нжде, превращения подконтрольных территорий в «этнически чистые», уничтожения исторических памятников. Это все мир уже видел на примере Еревана, где была пущена под бульдозер вся его историческая застройка, включая крепость, мечети, ханский дворец… Теперь то же повторялось в Карабахе, где варварски разрушалось все: мечети и театры, музеи и школы, дома и даже кладбища.

«Авторы» этих преступлений были уверены в своей безнаказанности. Они не сомневались, что о судьбе разрушенных церквей никто не узнает. И всячески старались предстать этакими большими друзьями России. Но теперь, после освобождения этих земель азербайджанской армией, становятся известны неудобные для многих детали и подробности. Более того, сейчас на освобожденные земли направилась большая группа журналистов. Вот и пытаются армянские националисты «играть на упреждение».

Но факты — вещь упрямая. И никаким фарисейством их не прикрыть.