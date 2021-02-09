Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 9 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 9 февраля ЦБА установил 2,0535 манат/1EUR (8 февраля - 2,0464 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 9 февраля установил 0,0229 манат/1RUB (8 февраля - 0,0228 манат/1RUB).
А.Мамедов
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