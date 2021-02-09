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Цена на нефть

08.02 $/bbl   WTI 57.97 1.12 Brent 60.56 1.22

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ТЭК 09.02.2021 09:43

Нефтяные цены растут на фоне снижения опасений по поводу пандемии, Brent - $61,05 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник на ожиданиях возвращения к доковидной модели потребления по мере выхода из кризиса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 составляет $61,05 за баррель, что на $0,49 (0,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 8 февраля эти контракты подорожали на $1,22 (2,1%) - до $60,56 за баррель. При этом цена на нефть Brent превысила $60 за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $58,44 за баррель, что на $0,47 (0,81%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $1,12 (2%) - до $57,97 за баррель, самого высокого значения с 21 января прошлого года.

Аналитики отмечают признаки восстановления спроса на нефть по всему миру, пишет S&P Global Platts. Импорт в Китай на прошлой неделе достиг шестимесячного максимума. В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика. Тем временем США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти.

"Есть большой оптимизм по поводу того, что вакцинация сыграет ключевую роль в возвращении мировой экономики в обычное состояние", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Помимо этого, поддержку рынку оказывают растущие надежды на принятие нового пакета мер поддержки американской экономики, отмечают аналитики ANZ.

Сокращение предложения нефтепроизводителями, как в ОПЕК+, так и в США, также способствовало ралли на нефтяном рынке. "На стороне предложения нет риска, поскольку Саудовская Аравия устранила этот риск, в то время как добыча производителей сланцевой нефти в США почти на 20% ниже по сравнению с прошлым годом", - подчеркнул Мойя.

Аналитики ANZ, в свою очередь, отмечают, что количество буровых установок в США все еще на 60% ниже уровня, наблюдавшегося до вспышки коронавируса, что свидетельствует о нежелании компаний наращивать бурение.

Однако некоторые эксперты с осторожностью относятся к ситуации на нефтяном рынке, предупреждая, что улучшение фундаментальных факторов может быть переоценено.

"Нефть растет на фоне сочетания ограничений предложения и роста спроса (как текущего, так и ожидаемого), но следует сделать предупреждение, поскольку рынки WTI и Brent значительно перекуплены", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]