Нефтяные цены растут на фоне снижения опасений по поводу пандемии, Brent - $61,05 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник на ожиданиях возвращения к доковидной модели потребления по мере выхода из кризиса.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 составляет $61,05 за баррель, что на $0,49 (0,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 8 февраля эти контракты подорожали на $1,22 (2,1%) - до $60,56 за баррель. При этом цена на нефть Brent превысила $60 за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $58,44 за баррель, что на $0,47 (0,81%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $1,12 (2%) - до $57,97 за баррель, самого высокого значения с 21 января прошлого года.
Аналитики отмечают признаки восстановления спроса на нефть по всему миру, пишет S&P Global Platts. Импорт в Китай на прошлой неделе достиг шестимесячного максимума. В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика. Тем временем США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти.
"Есть большой оптимизм по поводу того, что вакцинация сыграет ключевую роль в возвращении мировой экономики в обычное состояние", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.
Помимо этого, поддержку рынку оказывают растущие надежды на принятие нового пакета мер поддержки американской экономики, отмечают аналитики ANZ.
Сокращение предложения нефтепроизводителями, как в ОПЕК+, так и в США, также способствовало ралли на нефтяном рынке. "На стороне предложения нет риска, поскольку Саудовская Аравия устранила этот риск, в то время как добыча производителей сланцевой нефти в США почти на 20% ниже по сравнению с прошлым годом", - подчеркнул Мойя.
Аналитики ANZ, в свою очередь, отмечают, что количество буровых установок в США все еще на 60% ниже уровня, наблюдавшегося до вспышки коронавируса, что свидетельствует о нежелании компаний наращивать бурение.
Однако некоторые эксперты с осторожностью относятся к ситуации на нефтяном рынке, предупреждая, что улучшение фундаментальных факторов может быть переоценено.
"Нефть растет на фоне сочетания ограничений предложения и роста спроса (как текущего, так и ожидаемого), но следует сделать предупреждение, поскольку рынки WTI и Brent значительно перекуплены", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннес.
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