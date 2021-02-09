Президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, согласно которому выборы главы государства переносятся с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября и пройдут в 2021 году 24 октября.

Закон, который ранее был принят и одобрен обеими палатами парламента республики, опубликован во вторник в официальных СМИ республики.

"Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты направлен на совершенствование избирательного законодательства на основе общепризнанных международных избирательных стандартов", - заявили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе верхней палаты парламента.

В документе говорится, что выборы переносятся, так как проведение их в конце года "приводит к затягиванию (...) принятия Государственной программы".

Кроме того, в избирательное законодательство Узбекистана вносится ряд изменений, основанных на рекомендациях Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В частности, исключается участие изибркомов в организации встреч кандидатов с избирателями, запрещается использование госресурсов во время избирательной кампании.

Во избежание необоснованного продления подведения итогов выборов, срок обжалования решений избирательных комиссий сокращается с 10 до пяти дней.

В начале января Центральная избирательная комиссия Узбекистана заявила о том, что намерена провести предстоящие в 2021 году выборы президента страны на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.

Нынешний глава государства Шавкат Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на выборах в декабре 2016 года после смерти первого президента страны Ислама Каримова в сентябре того же года.