Число заражений COVID-19 в мире превысило 106,4 млн, число жертв - 2,3 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 106 млн 474 тыс. 965 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 325 тыс. 381, выздоровели более 77 млн человек.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 млн 90 тыс. 932 инфицированных COVID-19, зафиксировано 464 тыс. 933 летальных исхода, излечились около 17 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 847 тыс. 304, число скончавшихся - 155 тыс. 158, поправились более 10,5 млн человек.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 548 тыс. 79 заболевших, из них умерли 232 тыс. 170 человек, вылечились более 8,4 млн.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 299,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 434 человека, Индии - 112, Бразилии - 1 тыс. 88.
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