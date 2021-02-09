Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии вновь увеличивается, общее число превысило 263 тыс. случаев

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 829 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 263 тыс. 57, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 204 новых больных за сутки. 7 февраля поступали данные о 404 заражениях за день.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 306 человек, за минувшие сутки скончались еще восемь человек.

Число выздоровевших составляет 254 тыс. 916 человек.