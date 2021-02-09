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СНГ 09.02.2021 15:21

Власти Таджикистана засекретили приговор лидеру оппозиционной исламской партии

Председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён отказался сообщить журналистам, к какому сроку лишения свободы приговорен покинувший страну в 2015 году лидер оппозиционной и запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддин Кабири, так как его дело засекречено.

Шохиён напомнил, что суд над Кабири в 2018 году прошел в закрытом режиме.

"Приговор также имеет гриф "секретно" и обнародован не будет. Поэтому ответить на вопрос, к какому сроку заключения приговорен лидер запрещенной ПИВТ, мы не можем",- сказал председатель Верховного суда на пресс-конференции в Душанбе.

Кроме того, Шохиён сообщил, что Верховный суд Таджикистана приступил к рассмотрению уголовных дел в отношении 103 подозреваемых в причастности к исламистскому движению "Братья-мусульмане" (экстремистская организация, запрещенная в РФ и Таджикистане).

Партия исламского возрождения Таджикистана была запрещена в стране в конце сентября 2015 года, после того как ее членам были предъявлены обвинения в причастности к мятежу бывшего замминистра обороны Абдухалима Назарзода. Лидер ПИВТ Мухиддин Кабир покинул Таджикистан в марте 2015 года и был объявлен в международный розыск.

В 2018 году Верховный суд Таджикистана сообщал, что лидеру запрещенной партии были предъявлены обвинения по ст. 107 УК республики (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), ст. 189 (возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды), ст. 199 (хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Кроме того, Кабири были предъявлены обвинения в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, вооруженном мятеже и попытке захвата власти.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПАРТИЯ, ИСЛАМИСТЫ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]