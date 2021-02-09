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Дальнее зарубежье 09.02.2021 16:30

США в рамках ротации войск в апреле перебросят в Европу новую вертолетную бригаду

В рамках ротации американских войск в апреле в Европу будет переброшена боевая авиационная (вертолетная) бригада из состава 1-й пехотной дивизии с базы в Форт-Райли (штат Канзас), сообщила Армия США.

Она сменит аналогичную вертолетную бригаду 101-й воздушно-десантной дивизии, которая в настоящее время размещена в Европе.

Новая бригада будет выполнять задачи авиационной поддержки сухопутных сил, развернутых в Европе в рамках операции "Атлантическая решимость", и подчиняться Командованию вооруженных сил США в Европе, говорится в сообщении.

Большая часть ее военнослужащих, техники и вооружений будет базироваться в Германии. Некоторые подразделения будут развернуты на передовых позициях в Латвии, Румынии и Польше, отметили американские военные.

"Бригада будет проводить совместные учения с союзниками и партнерами для демонстрации приверженности Соединенных Штатов миру и стабильности в регионе", - указывается в сообщении.

В октябре-ноябре прошлого года Соединенные Штаты перебросили в Европу 1-ю бронетанковую бригаду 1-й кавалерийской (танковой) дивизии с базы в Форт-Худе (штат Техас), которая должна находиться в Европе в течение девяти месяцев в рамках операции "Атлантическая решимость".

В рамках ротации она сменила 2-ю бронетанковую бригадную боеготовую группу из состава 3-й пехотной дивизии Армии США, которая также в течение девяти месяцев находилась в Европе.

Это была уже седьмая ротация американских сухопутных войск в Европе.

По данным Армии США, всего в рамках ротации осенью прошлого года в Европу было оправлено шесть тысяч военнослужащих, 60 танков Abrams, 20 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin, 120 боевых машин пехоты Bradley, 25 вертолетов огневой поддержки AH-64 Apache, 55 многоцелевых вертолетов UH-60/HH-60 Black Hawk и 10 транспортных вертолетов CH-47 Chinook.

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Тэги: США, ВОЙСКА, ЕВРОПА, ПЕРЕБРОСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]