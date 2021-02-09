В Ухане не обнаружено следов наличия коронавируса до декабря 2019 года - глава китайской экспертной комиссии

Никаких признаков, указывающих на наличие коронавируса COVID-19 в Ухане до декабря 2019 года, миссия Всемирной организации здравоохранения, работавшая в КНР, не обнаружила, заявил во вторник на пресс-конференции глава китайской экспертной комиссии Лян Ваньнянь.

"Никаких следов распространения вируса COVID-19 среди населения в Ухане до декабря 2019 года обнаружено не было, и нет достаточных свидетельств, чтобы установить, распространился ли он в Ухане до декабря 2019 года", - сказал он.

Китайские специалисты работают совместно с экспертами ВОЗ.

Эксперты ВОЗ в Китае занимаются изучением происхождения вируса. Они приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.