Минздрав Азербайджана одобрил проведение клинических исследований комбинированного применения вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

Министерство здравоохранения Азербайджана выдало разрешение на проведение в стране клинических исследований комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «AstraZeneca» совместно с Оксфордским университетом, сообщает российская компания «Р-Фарм».

«Клинические испытания начнутся до конца февраля», - подчеркивается в сообщении компании.

Ранее НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, РФПИ, «AstraZeneca» и «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины от коронавируса, о чем было объявлено в декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина.

Первое в мире совместное использование вакцин проводится в рамках протокола клинических испытаний, зарегистрированного 24 декабря 2020 года.

«В ходе исследований предполагается оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «AstraZeneca» совместно с Оксфордским университетом. Исследовательская программа продлится 6 месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев», - подчеркивает компания.

Р.Ахмедов