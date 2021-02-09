Минздрав Азербайджана одобрил проведение клинических исследований комбинированного применения вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

Министерство здравоохранения Азербайджана выдало разрешение на проведение в стране клинических исследований комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «AstraZeneca» совместно с Оксфордским университетом, сообщает российская компания «Р-Фарм».
«Клинические испытания начнутся до конца февраля», - подчеркивается в сообщении компании.
Ранее НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, РФПИ, «AstraZeneca» и «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины от коронавируса, о чем было объявлено в декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина.
Первое в мире совместное использование вакцин проводится в рамках протокола клинических испытаний, зарегистрированного 24 декабря 2020 года.
«В ходе исследований предполагается оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «AstraZeneca» совместно с Оксфордским университетом. Исследовательская программа продлится 6 месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев», - подчеркивает компания.
Р.Ахмедов
Четверо азербайджанских военных получили ранения в результате подрыва на мине в Карабахе
В Карабахе с 10 ноября жертвами подрыва на минах стали 14 мирных граждан и военных Азербайджана - Генпрокуратура
Байрамов и Рикер обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы в Баку
ГЭЦ отбирает аудитора финотчетности за 2020-2021гг
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии к неповиновению властям
США в рамках ротации войск в апреле перебросят в Европу новую вертолетную бригаду
КНДР усовершенствовала свой ядерный потенциал за счет кражи криптовалюты - ООН
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Азербайджан выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин - «Спутника V» и вакцины от COVID-19 компании «АстраЗенека»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению авиабилетов и бронированию отелей
Nar оперативно отвечал на запросы абонентов в период действия карантинного режима
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств