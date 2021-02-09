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Здравоохранение 09.02.2021 15:36

Минздрав Азербайджана одобрил проведение клинических исследований комбинированного применения вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

Министерство здравоохранения Азербайджана выдало разрешение на проведение в стране клинических исследований комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «AstraZeneca» совместно с Оксфордским университетом, сообщает российская компания «Р-Фарм».

«Клинические испытания начнутся до конца февраля», - подчеркивается в сообщении компании.

Ранее НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, РФПИ, «AstraZeneca» и «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины от коронавируса, о чем было объявлено в декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина.

Первое в мире совместное использование вакцин проводится в рамках протокола клинических испытаний, зарегистрированного 24 декабря 2020 года.

«В ходе исследований предполагается оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «AstraZeneca» совместно с Оксфордским университетом. Исследовательская программа продлится 6 месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев», - подчеркивает компания.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВАКЦИНА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]