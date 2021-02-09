Эксперты ВОЗ советуют искать ранние случаи заражения COVID-19 вне китайского Уханя

Следующим шагом миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по установлению источника коронавируса COVID-19 должны стать поиски доказательств более раннего распространения коронавируса вне Уханя, заявила эксперт ВОЗ Марион Купманс.

"Следующим шагом должны быть поиски доказательств более раннего распространения (коронавируса - ИФ), везде, где есть указания на возможное наличие вируса... Это, таким образом, в наших рекомендациях", - сказала Купманс в ответ на вопрос о возможном распространении коронавируса в Италии в ноябре или декабре.

Эксперты ВОЗ в Китае занимаются изучением происхождения вируса. Они приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.