Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии к неповиновению властям

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили через социальную сеть призвал своих сторонников в Грузии к неповиновению властям и несоблюдению действующих в стране ограничений по коронавирусу.

"Протест против незаконных действий властей не только наше право, но и наша обязанность. Если мы хотим будущего для нас и наших детей, мы должны заявить властям, что не будем выполнять установленные ими незаконные ограничения, не будем платить установленные ими штрафы", - заявил Саакашвили в соцсети.

Комментируя акцию нескольких десятков своих сторонников, которые в ночь на 7 февраля, в нарушение действующего в Тбилиси комендантского часа по коронавирусу, провели акцию с требованием отмены ограничений, экс-президент Грузии призвал не подчиняться решениям судов.

"Мы не будем подчиняться решениям их судов. Мы не испугаемся ни их репрессий, ни их арестов, так как нас много и всех не арестуют. Мы сломаем хребет их системе, которая основана на беззаконии", - заявил Саакашвили.

Со своей стороны в МВД Грузии заявили, что установлены личности 51 участника "Марша неповиновения", прошедшего в ночь на воскресенье, все они будут привлечены к ответственности.

"Восьмерым уже выписаны штрафы за нарушение ограничения на передвижение граждан с 21:00 до 5:00 в размере 2 тыс. лари ($600) каждому. Еще 24 участника акции будут также оштрафованы на 2 тыс. лари каждый. Что касается идентифицированных 19 участников акции, они нарушили ограничение на передвижение во второй раз, поэтому будут привлечены к уголовной ответственности", - сообщили в министерстве во вторник.

Ограничения, введенные в Грузии из-за пандемии в ноябре минувшего года, поэтапно отменяются. В силе остается ограничение на передвижение граждан по ночам в ряде крупных городов, ограничено междугороднее транспортное сообщение и работа спортивных и культурных учреждений. С 15 февраля правительство разрешает возобновить занятия в школах, возобновить работу предприятий общепита и ресторанов на открытых площадках.

По данным Минздрава, в Грузии с 26 февраля прошлого года выявлены 263 тыс. 57 случаев заражения COVID-19, скончались 3 тыс. 306 человек.