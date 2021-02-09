ГЭЦ отбирает аудитора финотчетности за 2020-2021гг

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана отбирает аудитора для проведения аудита хозяйственной деятельности, консолидированной финансовой отчетности и налогового аудита за 2020 и 2021 годы, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГЭЦ.

Отбор проводится методом опроса котировок.

Телефон для справок (012) 502 47 53.

Предложения принимаются до 18 февраля 2021 года.

А.Мамедов