ГЭЦ отбирает аудитора финотчетности за 2020-2021гг

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана отбирает аудитора для проведения аудита хозяйственной деятельности, консолидированной финансовой отчетности и налогового аудита за 2020 и 2021 годы, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГЭЦ.
Отбор проводится методом опроса котировок.
Телефон для справок (012) 502 47 53.
Предложения принимаются до 18 февраля 2021 года.
А.Мамедов
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