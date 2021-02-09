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Финансы 09.02.2021 16:42

ГЭЦ отбирает аудитора финотчетности за 2020-2021гг

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана отбирает аудитора для проведения аудита хозяйственной деятельности, консолидированной финансовой отчетности и налогового аудита за 2020 и 2021 годы, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГЭЦ.

Отбор проводится методом опроса котировок.

Телефон для справок (012) 502 47 53.

Предложения принимаются до 18 февраля 2021 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЭЦ, АУДИТОР, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]