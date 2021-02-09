Глава Минздрава Греции заявил о третьей волне коронавируса в стране

Грецию накрывает третья волна пандемии коронавируса COVID-19, заявил во вторник министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас.
"Анализ ситуации, который я получаю от экспертов... показывает, что третья волна наступает и в нашей стране", - сказал он в эфире телеканала Open TV перед экстренным заседанием кабмина по ситуации с COVID-19.
По его словам, в Афинах и столичных пригородах более 70% палат интенсивной терапии в настоящее время заняты пациентами с коронавирусом.
За время пандемии в Греции выявили около 165 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 6 тыс. человек скончались.
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