Глава Минздрава Греции заявил о третьей волне коронавируса в стране

Грецию накрывает третья волна пандемии коронавируса COVID-19, заявил во вторник министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас.

"Анализ ситуации, который я получаю от экспертов... показывает, что третья волна наступает и в нашей стране", - сказал он в эфире телеканала Open TV перед экстренным заседанием кабмина по ситуации с COVID-19.

По его словам, в Афинах и столичных пригородах более 70% палат интенсивной терапии в настоящее время заняты пациентами с коронавирусом.

За время пандемии в Греции выявили около 165 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 6 тыс. человек скончались.