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Дальнее зарубежье 09.02.2021 19:30

Глава Минздрава Греции заявил о третьей волне коронавируса в стране

Грецию накрывает третья волна пандемии коронавируса COVID-19, заявил во вторник министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас.

"Анализ ситуации, который я получаю от экспертов... показывает, что третья волна наступает и в нашей стране", - сказал он в эфире телеканала Open TV перед экстренным заседанием кабмина по ситуации с COVID-19.

По его словам, в Афинах и столичных пригородах более 70% палат интенсивной терапии в настоящее время заняты пациентами с коронавирусом.

За время пандемии в Греции выявили около 165 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 6 тыс. человек скончались.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРЕЦИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]