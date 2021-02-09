В ЕС призвали российские власти уважать свободу прессы

Новым ударом по свободе СМИ в РФ назвал Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова и сохранение в силе приговора псковской журналистке Светлане Прокопьевой.

По его словам, это "последние примеры продолжающегося давления на независимую журналистику".

"Европейский союз призывает Россию уважать свободу прессы", - написал во вторник в твиттере пресс-секретарь главы дипломатии ЕС.

Смирнов был задержан 30 января в Москве во время прогулки с сыном, после чего его доставили в ОМВД по Тверскому району столицы для составления административного протокола.

Согласно протоколу, 20 января Смирнов у себя в твиттере сделал запись, в которой содержится призыв выйти на несогласованную властями акцию 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По словам самого Смирнова, речь идет о репосте шуточной картинки, где его якобы путают с солистом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, поддержавшим Навального.

Арест Смирнова вызвал резонанс, в его поддержку выступили редакции ряда крупных российских изданий.

Апелляционный военный суд 2 февраля оставил в силе решение по делу журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, признанной виновной в оправдании терроризма.

Защита Прокопьевой просила отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Прокопьеву признали виновной за текст, который в ноябре 2018 года прозвучал в эфире псковского "Эха Москвы", а затем был опубликован на сайте аффилированного с этой радиостанцией издания "Псковская лента новостей". В колонке журналистка рассуждала о причинах взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года: тогда 17-летний Михаил Жлобицкий принес в здание самодельное взрывное устройство, при взрыве которого погиб, а трое сотрудников ведомства были ранены.