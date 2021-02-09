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Регион 09.02.2021 19:07

Россия и Иран обсудили ситуацию вокруг СВПД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и председатель Собрания Исламского Совета (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Отдельное внимание уделено сотрудничеству по проблематике информационной безопасности, совместным усилиям в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - заявил Аношин.

По его словам, на переговорах также обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-иранских отношений, в том числе в области безопасности.

"Собеседники подтвердили готовность к расширению взаимодействия Москвы и Тегерана как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - сказал пресс-секретарь.

"В завершение встречи Патрушев поздравил Галибафа с отмечаемым в Иране 11 февраля Днем Исламской революции, а также передал привет секретарю Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, подчеркнув сложившийся тесный конструктивный диалог между советами безопасности двух стран", - добавил Аношин.

СВПД был принят в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]