Россия и Иран обсудили ситуацию вокруг СВПД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и председатель Собрания Исламского Совета (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
"Отдельное внимание уделено сотрудничеству по проблематике информационной безопасности, совместным усилиям в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - заявил Аношин.
По его словам, на переговорах также обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-иранских отношений, в том числе в области безопасности.
"Собеседники подтвердили готовность к расширению взаимодействия Москвы и Тегерана как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - сказал пресс-секретарь.
"В завершение встречи Патрушев поздравил Галибафа с отмечаемым в Иране 11 февраля Днем Исламской революции, а также передал привет секретарю Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, подчеркнув сложившийся тесный конструктивный диалог между советами безопасности двух стран", - добавил Аношин.
СВПД был принят в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.
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