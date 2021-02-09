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Дальнее зарубежье 09.02.2021 18:44

Боррель не увидел в РФ готовности улучшать отношения с ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что его недавний визит в Россию не развеял его опасений, а наоборот - добавил тревоги.

"У меня не было иллюзий перед этой поездкой. Однако теперь, после ее завершения, я еще больше обеспокоен", - сказал он, выступая во вторник в Европарламенте.

По его словам, он не увидел у Москвы готовности улучшать отношения с ЕС. "В том, что касается отношений с Россией, мы сейчас находимся на перепутье", - добавил Боррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БОРРЕЛЬ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]