Боррель не увидел в РФ готовности улучшать отношения с ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что его недавний визит в Россию не развеял его опасений, а наоборот - добавил тревоги.

"У меня не было иллюзий перед этой поездкой. Однако теперь, после ее завершения, я еще больше обеспокоен", - сказал он, выступая во вторник в Европарламенте.

По его словам, он не увидел у Москвы готовности улучшать отношения с ЕС. "В том, что касается отношений с Россией, мы сейчас находимся на перепутье", - добавил Боррель.