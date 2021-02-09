Азербайджан продлит мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства до 2022 года

Власти Азербайджана планируют до 1 января 2022 года продлить срок моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Милли Меджлисе (парламенте).
«Поправки в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства", представленные в парламент, предусматривает продление на один год – до 1 января 2022 года срока моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства. Эти поправки будут обсуждены на пленарном заседании парламента 12 февраля», - сообщили в законодательном органе.
Как сообщалось ранее, 26 октября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон, предусматривающий введение с 1 ноября 2015 года двухлетнего моратория на проведение проверок предпринимателей. В ноябре 2017 года данный мораторий был продлен до 1 января 2021 года.
Согласно закону могут проводиться только налоговые проверки, а также проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности страны, и проверки субъектов финансового рынка, а также проверки в рамках государственного надзора за строительством и деятельностью частных медицинских учреждениях.
Р.Ахмедов
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