России не удалось расколоть ЕС - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предупредил о необходимости не допустить раскола в Евросоюзе, которого якобы желает Россия, и продолжать дискуссию с Москвой.

"Россия попыталась разделить нас. Она желает посеять раздор. Ей это не удалось. По вопросу Украины, по вопросу прав человека, им не удалось расколоть нас", - сказал Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе по итогам своего визита в РФ 4-6 февраля.

По его словам, такая цель российской стороны ясно проявилась в ходе его визита в Москву. "И мы не должны попасться в их ловушку", - подчеркнул Боррель.

Он заверил евродепутатов, что со своей стороны продолжит выступать за диалог с Москвой.

"Я буду смотреть им прямо в глаза, особенно по чувствительным вопросам, защищать права Алексея Навального. В Москве шел его судебный процесс, мне помешали встретиться с ним. Это показывает, что внешняя политика - не просто редактировать пресс-коммюнике в моем кабинете в "Берлемоне" (здании Еврокомиссии - ИФ). Важно лично демонстрировать нашу обеспокоенность в нужный момент и в нужном месте", - объяснил понимание своей задачи в отношении России глава европейской дипломатии.