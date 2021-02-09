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Дальнее зарубежье 09.02.2021 18:53

России не удалось расколоть ЕС - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предупредил о необходимости не допустить раскола в Евросоюзе, которого якобы желает Россия, и продолжать дискуссию с Москвой.

"Россия попыталась разделить нас. Она желает посеять раздор. Ей это не удалось. По вопросу Украины, по вопросу прав человека, им не удалось расколоть нас", - сказал Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе по итогам своего визита в РФ 4-6 февраля.

По его словам, такая цель российской стороны ясно проявилась в ходе его визита в Москву. "И мы не должны попасться в их ловушку", - подчеркнул Боррель.

Он заверил евродепутатов, что со своей стороны продолжит выступать за диалог с Москвой.

"Я буду смотреть им прямо в глаза, особенно по чувствительным вопросам, защищать права Алексея Навального. В Москве шел его судебный процесс, мне помешали встретиться с ним. Это показывает, что внешняя политика - не просто редактировать пресс-коммюнике в моем кабинете в "Берлемоне" (здании Еврокомиссии - ИФ). Важно лично демонстрировать нашу обеспокоенность в нужный момент и в нужном месте", - объяснил понимание своей задачи в отношении России глава европейской дипломатии.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]