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Здравоохранение 09.02.2021 19:48

В Азербайджане зафиксирован суточный прирост заражений COVID-19 на фоне увеличения числа тестов

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 164 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 231,362 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 44 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 2 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 163.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 225,678 тыс. человек (+330 сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 521 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,96 тыс. тестов на коронавирус (накануне 3567 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 463,61 тыс. тестов на COVID-19.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]