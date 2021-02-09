В Азербайджане зафиксирован суточный прирост заражений COVID-19 на фоне увеличения числа тестов

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 164 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 231,362 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 44 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 2 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 163.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 225,678 тыс. человек (+330 сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 521 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,96 тыс. тестов на коронавирус (накануне 3567 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 463,61 тыс. тестов на COVID-19.
Р.Ахмедов
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