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Регион 09.02.2021 19:54

Иранский спикер не ожидает улучшения отношений с США при Байдене

Смена администрации в США не сулит решения экономических проблем Ирана, заявил во вторник председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"В реальности мы не ожидаем, что экономические проблемы Ирана с приходом Байдена снимутся. Эти проблемы должны на основе новых подходов решаться", - сказал Галибаф в ходе онлайн-выступления в дипломатической академии МИД РФ.

Он напомнил, что Тегеран пошел на значительные уступки, согласившись заключить ядерную сделку (СВПД), однако давление со стороны США лишь усилилось.

"Мы ввели огромные ограничения по нашей ядерной программе, и мы думали, что с достижением этой договорённости (СВПД) будут сняты санкции и путь для развития экономики Ирана будет гладким. Но они этого не сделали, они оказали максимальное давление со стороны Трампа, и американская администрация вдвое усилила (давление)", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что у Тегерана нет позитивного опыта и в контактах с представителями демократической партии США. Галибаф отметил, что во времена администрации демократа Барака Обамы, Вашингтон "тоже нарушал свои обязательства по СВПД".

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Тэги: ИРАН, СПИКЕР, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]