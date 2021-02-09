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ТЭК 09.02.2021 19:54

Цены на нефть умеренно снижаются на фоне фиксации прибыли

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов во вторник на фоне фиксации прибыли после их продолжительного роста.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:33 составляет $60,55 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $57,81 за баррель, что на $0,16 (0,28%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Ранее в ходе торгов оба контракта повышались в цене и находились вблизи максимальных уровней с января 2020 года. При этом нефть WTI дорожала уже седьмой день подряд - наиболее продолжительный период роста с февраля 2019 года, пишет Bloomberg. Brent росла на протяжении наиболее продолжительного периода за последний год.

Поддержку котировкам оказывали обязательства крупнейших нефтепроизводителей по ограничению добычи и надежды на восстановление мирового спроса на нефть. Прогресс в переговорах по поводу новых стимулирующих мер в США и постепенный процесс вакцинации в странах мира улучшил перспективы относительно потребления, пишет Trading Economics.

Аналитики отмечают признаки восстановления спроса на нефть по всему миру, отмечает S&P Global Platts. Импорт в Китай на прошлой неделе достиг шестимесячного максимума. В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика. Тем временем США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти.

Сокращение предложения нефтепроизводителями как в ОПЕК+, так и в США, также способствовало ралли на нефтяном рынке. "На стороне предложения нет риска, поскольку Саудовская Аравия устранила этот риск, в то время как добыча производителей сланцевой нефти в США почти на 20% ниже по сравнению с прошлым годом", - подчеркнул Мойя.

Аналитики ANZ, в свою очередь, отмечают, что количество буровых установок в США все еще на 60% ниже уровня, наблюдавшегося до вспышки коронавируса, что свидетельствует о нежелании компаний наращивать бурение.

Однако некоторые эксперты с осторожностью относятся к ситуации на нефтяном рынке, предупреждая, что улучшение фундаментальных факторов может быть переоценено.

"Нефть растет на фоне сочетания ограничений предложения и роста спроса (как текущего, так и ожидаемого), но следует сделать предупреждение, поскольку рынки WTI и Brent значительно перекуплены", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

Во вторник инвесторы ожидают публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США. Отчет Минэнерго страны будет опубликован в среду в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts ожидают, что официальные данные покажут сокращение запасов нефти в США на 2,7 млн баррелей - до примерно 473 млн баррелей. Таким образом, запасы в стране будут лишь на 3% выше среднего уровня за пять лет - это наименьший излишек с 3 апреля 2020 года.

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Тэги: НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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