НАТО укрепляет силы на Черном море, отмечает более значительное присутствие РФ в регионе - Столтенберг

НАТО укрепляет военное присутствие в районе Черного моря, принимая во внимание усиление позиций России в регионе, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО увеличила присутствие в регионе Черного моря, с более значительным военно-морским присутствием: только за последние недели в Черное море были направлены три корабля США, и некоторые из них вели маневры с ВМС Украины. У нас - больше воздушного патрулирования, а также больше сил НАТО на земле тренируются, активны в регионе", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

При этом он указал на возросшее влияние РФ в регионе.

"Мы видим значительное укрепление позиций России в Черном море, не в последнюю очередь за счет незаконной аннексии Крыма и более значительного присутствия на море и в воздухе", - пояснил генсек.

Он отметил, что акватория Черного моря представляет "стратегическую важность" для альянса, а три государства-члена НАТО выходят к его берегам - Турция, Болгария и Румыния, также в регионе располагаются такие значимые партнеры как Украина и Грузия. Он добавил, что необходимо гарантировать: в Черном море "не доминирует одно государство - Россия", и в регионе соблюдается свобода навигации.