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Дальнее зарубежье 09.02.2021 20:45

НАТО укрепляет силы на Черном море, отмечает более значительное присутствие РФ в регионе - Столтенберг

НАТО укрепляет военное присутствие в районе Черного моря, принимая во внимание усиление позиций России в регионе, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО увеличила присутствие в регионе Черного моря, с более значительным военно-морским присутствием: только за последние недели в Черное море были направлены три корабля США, и некоторые из них вели маневры с ВМС Украины. У нас - больше воздушного патрулирования, а также больше сил НАТО на земле тренируются, активны в регионе", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

При этом он указал на возросшее влияние РФ в регионе.

"Мы видим значительное укрепление позиций России в Черном море, не в последнюю очередь за счет незаконной аннексии Крыма и более значительного присутствия на море и в воздухе", - пояснил генсек.

Он отметил, что акватория Черного моря представляет "стратегическую важность" для альянса, а три государства-члена НАТО выходят к его берегам - Турция, Болгария и Румыния, также в регионе располагаются такие значимые партнеры как Украина и Грузия. Он добавил, что необходимо гарантировать: в Черном море "не доминирует одно государство - Россия", и в регионе соблюдается свобода навигации.

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Тэги: НАТО, ЧЕРНОМОРЬЕ, ПОЗИЦИИ, УКРЕПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]