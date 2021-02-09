Азербайджан и Армения провели обмен пленными - Мурадов

Командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил, что Азербайджан и Армения во вторник при помощи российских миротворцев провели очередной обмен пленными.

"В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных", - сообщил Мурадов.