Азербайджан и Армения провели обмен пленными - Мурадов

Командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил, что Азербайджан и Армения во вторник при помощи российских миротворцев провели очередной обмен пленными.
"В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных", - сообщил Мурадов.
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