Первый арабский космический аппарат успешно вышел на орбиту Марса

Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Al Amal ("Надежда") во вторник, преодолев почти 500 млн км, успешно вышла на орбиту Марса, сообщило Космическое агентство страны.
При подлете к Марсу на космическом аппарате были включены двигатели на торможение, работа которых продлилась 27 минут, чтобы замедлить скорость с 121 тыс. км в час до 18 тыс. км в час и войти в зону гравитационного захвата.
Запуск станции был осуществлен 20 июля с помощью японской ракеты-носителя H-IIA с космического центра Танэгасима в Японии.
Аппарат, который будет находиться на эллиптической орбите Марса высотой 40 тыс. км, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы Красной планеты, где формируется ее погода. Он оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.
Аппарат впервые предоставит полную картину марсианской атмосферы. Его наблюдения позволят создать глобальную карту погоды. Главная задача заключается в том, чтобы выявить силы, определяющие климат Марса. Миссия продлится около двух лет.
Эмираты стали пятой страной в мире, чей аппарат достиг Красной планеты.
Полет первой арабской межпланетной станции к Марсу, миссия которой оценивается в $200 млн, приурочен к 50-летию образования ОАЭ.
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