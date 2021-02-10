США обеспокоены заявлениями Тегерана, что его могут вынудить на получение ядерного оружия - госдеп

Власти США осведомлены о недавних заявлениях иранских властей о том, что Тегеран в ответ на внешнее давление может постараться получить ядерное оружие, и в Вашингтоне весьма обеспокоены этим, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.
"Я скажу, что мы, конечно, приняли к сведению эти заявления. Они очень тревожные", - сказал он на брифинге.
При этом он подчеркнул, что Иран как участник Договора о нераспространении ядерного оружия имеет обязательство никогда не добиваться получения ядерного оружия, и этот принцип подтвердили условия заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В то же время он напомнил позицию Вашингтона, согласно которой СВПД должен послужить платформой для заключения дальнейших соглашений с Тегераном, в том числе, по иранской программе баллистических ракет.
Ранее глава министерства разведки Ирана Махмуд Алави заявил в интервью телеканалу IRIB TV2, что Тегеран может получить ядерное оружие, если его "загонят в угол".
В воскресенье президент США Джо Байден заверил, что не намерен снимать с Ирана санкции до того, как эта страна вернётся к выполнению обязательств в рамках соглашения по атому.
В ответ верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Тегеран не намерен идти на уступки Вашингтону и первым возвращаться в соглашение по иранскому атому.
США вышли из заключенного в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном СВПД и восстановили санкции против Ирана во время пребывания у власти Дональда Трампа. Иран в ответ на это поэтапно начал прекращать выполнение своих обязательств в рамках соглашения.
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