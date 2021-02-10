Администрация Байдена обращает пристальное внимание на действия РФ, в частности, в сфере правозащиты - госдеп

Администрация президента США Джо Байдена внимательно следит за действиями России, особенно в сфере соблюдения прав человека, заявил во вторник на брифинге представитель госдепа Нед Прайс.
По его словам, национальная разведка США проводит оценку всех действий РФ, в том числе и тех, которые касаются правозащиты.
"Директор Национальной разведки проводит оценку всего, что связано с недружественной деятельностью. (...) Мы, конечно, принимаем во внимание и российские недопустимые действия, связанные с нарушением прав человека", - добавил Прайс.
На прошлой неделе советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность в том, что нынешняя администрация США будет предпринимать эффективные шаги в ответ на "злонамеренные действия" России.
"В отличие от предыдущей администрации мы будем предпринимать шаги к тому, чтобы привести к ответу Россию за ряд предпринятых ею зловредных действий. Это такие действия, как вмешательство в американскую демократию, отравление граждан в европейских странах химическими веществами, серия хакерских атак и многое другое", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.
Он отметил, что в США полагают, что эти действия окажут влияние на Россию, хотя и не заставят ее полностью пересмотреть поведение на мировой арене.
"Мы полагаем, что такие меры возымеют эффект на поведение России", - сказал он.
Азербайджан и Армения провели обмен пленными - Мурадов
Визиты на территорию Азербайджана без разрешения Баку незаконны, принимаются соответствующие меры - глава МИД
Инвестиции в Карабах позволят довести товарооборот между Турцией и Азербайджаном до $15 млрд в год– глава DEIK
Цены на нефть опускаются после многодневного ралли, Brent подешевела $61,04 за баррель
Манат продолжает дешеветь к евро и рублю, стабилен к доллару
Повышение квалификации персонала обеспечит прирост мирового ВВП на $6,5 трлн к 2030г
Пограничники Азербайджана пресекли попытку контрабанды из Ирана около 12 кг наркотиков
Число заражений COVID-19 в мире превысило 106,9 млн, число жертв - 2,3 млн - университет Хопкинса
Первый арабский космический аппарат успешно вышел на орбиту Марса
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Банк Республика запускает кредитную кампанию для работников налоговой службы
Азербайджан выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин - «Спутника V» и вакцины от COVID-19 компании «АстраЗенека»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению авиабилетов и бронированию отелей
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств