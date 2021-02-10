Администрация Байдена обращает пристальное внимание на действия РФ, в частности, в сфере правозащиты - госдеп

Администрация президента США Джо Байдена внимательно следит за действиями России, особенно в сфере соблюдения прав человека, заявил во вторник на брифинге представитель госдепа Нед Прайс.

По его словам, национальная разведка США проводит оценку всех действий РФ, в том числе и тех, которые касаются правозащиты.

"Директор Национальной разведки проводит оценку всего, что связано с недружественной деятельностью. (...) Мы, конечно, принимаем во внимание и российские недопустимые действия, связанные с нарушением прав человека", - добавил Прайс.

На прошлой неделе советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность в том, что нынешняя администрация США будет предпринимать эффективные шаги в ответ на "злонамеренные действия" России.

"В отличие от предыдущей администрации мы будем предпринимать шаги к тому, чтобы привести к ответу Россию за ряд предпринятых ею зловредных действий. Это такие действия, как вмешательство в американскую демократию, отравление граждан в европейских странах химическими веществами, серия хакерских атак и многое другое", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.

Он отметил, что в США полагают, что эти действия окажут влияние на Россию, хотя и не заставят ее полностью пересмотреть поведение на мировой арене.

"Мы полагаем, что такие меры возымеют эффект на поведение России", - сказал он.