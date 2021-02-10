Байдену некогда следить за слушаниями по делу об импичменте Трампу

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что не собирается смотреть слушания в сенате по делу об импичменте экс-президенту страны Дональду Трампу.

"Я не собираюсь смотреть это, у меня есть работа", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Овальном кабинете.

По его словам, от него на данный момент требуется "действовать решительно и быстро", чтобы не потерять ещё больше человеческих жизней из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Байден добавил, что уверен в способности сенаторов разобраться в теме импичмента.

Во вторник Сенат США приступил к слушаниям, по итогам которых определит, следует ли объявлять импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу.

Слушания начались с четырёхчасовых дебатов о конституционности процесса импичмента.