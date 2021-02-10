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Дальнее зарубежье 10.02.2021 09:54

Байдену некогда следить за слушаниями по делу об импичменте Трампу

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что не собирается смотреть слушания в сенате по делу об импичменте экс-президенту страны Дональду Трампу.

"Я не собираюсь смотреть это, у меня есть работа", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Овальном кабинете.

По его словам, от него на данный момент требуется "действовать решительно и быстро", чтобы не потерять ещё больше человеческих жизней из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Байден добавил, что уверен в способности сенаторов разобраться в теме импичмента.

Во вторник Сенат США приступил к слушаниям, по итогам которых определит, следует ли объявлять импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу.

Слушания начались с четырёхчасовых дебатов о конституционности процесса импичмента.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ТРАМП, ИМПИЧМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]