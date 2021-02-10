Байдену некогда следить за слушаниями по делу об импичменте Трампу

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что не собирается смотреть слушания в сенате по делу об импичменте экс-президенту страны Дональду Трампу.
"Я не собираюсь смотреть это, у меня есть работа", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Овальном кабинете.
По его словам, от него на данный момент требуется "действовать решительно и быстро", чтобы не потерять ещё больше человеческих жизней из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Байден добавил, что уверен в способности сенаторов разобраться в теме импичмента.
Во вторник Сенат США приступил к слушаниям, по итогам которых определит, следует ли объявлять импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу.
Слушания начались с четырёхчасовых дебатов о конституционности процесса импичмента.
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