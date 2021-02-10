ЕС намерен укреплять сотрудничество со странами Средиземноморья - Боррель

Европейская комиссия и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель приняли во вторник новую повестку дня для Средиземноморья, призванную укрепить стратегическое партнерство Евросоюза с государствами южного соседства.
"Мы настроены работать с нашими южными партнерами над новой повесткой дня, - заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, добавив, что она ориентирована главным образом на молодежь.
Он отметил, что повестка поможет "построить мирный, безопасный, более демократичный и экологичный, процветающий и открытый для всех регион южного соседства".
Повестка дня для Средиземноморья включает в себя специальный экономический и инвестиционный планы для стимулирования долгосрочного социально-экономического восстановления в южном соседстве.
Как сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, в 2021-2027 годах на эти цели будет выделено до 7 млрд евро, что позволит в следующем десятилетии привлечь до 30 млрд евро частных и государственных инвестиций.
Кроме того, отмечается, что повестка дня сосредоточена на пяти основных направлениях: развитие человеческого потенциала; добросовестное государственное управление и верховенство права; устойчивость развития, процветание и переход к цифровым технологиям; мир и безопасность: миграция и мобильность (в том числе законные пути миграции); "зеленый переход" (в том числе устойчивость к изменению климата, энергетика и экология).
В 1995 году Барселонская декларация положила начало европейско-средиземноморскому партнерству с целью создания зоны мира, всеобщего процветания, а также культурных обменов и контактов между людьми.
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