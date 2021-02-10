Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0535 RUR   0.0229 GBR   2.3424 TRY   0.2405

Цена на нефть

09.02 $/bbl   WTI 58.36 0.39 Brent 61.09 0.53

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.02.2021 10:07

ЕС намерен укреплять сотрудничество со странами Средиземноморья - Боррель

Европейская комиссия и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель приняли во вторник новую повестку дня для Средиземноморья, призванную укрепить стратегическое партнерство Евросоюза с государствами южного соседства.

"Мы настроены работать с нашими южными партнерами над новой повесткой дня, - заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, добавив, что она ориентирована главным образом на молодежь.

Он отметил, что повестка поможет "построить мирный, безопасный, более демократичный и экологичный, процветающий и открытый для всех регион южного соседства".

Повестка дня для Средиземноморья включает в себя специальный экономический и инвестиционный планы для стимулирования долгосрочного социально-экономического восстановления в южном соседстве.

Как сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, в 2021-2027 годах на эти цели будет выделено до 7 млрд евро, что позволит в следующем десятилетии привлечь до 30 млрд евро частных и государственных инвестиций.

Кроме того, отмечается, что повестка дня сосредоточена на пяти основных направлениях: развитие человеческого потенциала; добросовестное государственное управление и верховенство права; устойчивость развития, процветание и переход к цифровым технологиям; мир и безопасность: миграция и мобильность (в том числе законные пути миграции); "зеленый переход" (в том числе устойчивость к изменению климата, энергетика и экология).

В 1995 году Барселонская декларация положила начало европейско-средиземноморскому партнерству с целью создания зоны мира, всеобщего процветания, а также культурных обменов и контактов между людьми.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ПАРТНЕРСТВО


Похожие новости


Шесть стран ЕС примут более 350 нелегалов, спасенных у берегов Ливии ЕС нужно активнее использовать ВМС для борьбы с нелегальной миграцией Могерини В ЕС скорбят в связи с гибелью сотен иммигрантов в Средиземном море Могерини проинформирует СБ ООН о ситуации с мигрантами в Средиземноморье Совбез ООН обсудит вопрос о мигрантах в Средиземноморье - источники Проблема средиземноморской миграции безотлагательна, заявили Европарламенту главы Евросовета и Еврокомиссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]